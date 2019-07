Partita terza edizione Universo Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Si è alzato il sipario su Universo Assisi 2019, terza edizione, il festival culturale di arte, musica, teatro, architettura, all'insegna della sostenibilità ambientale e della solidarietà, con tanti ospiti e artisti che presenteranno spettacoli e performance nei luoghi più suggestivi della città. Sono 120 gli eventi in cartellone con oltre 130 protagonisti.

Ad aprire il festival è stata l'architettura con la presentazione del censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento e l'Atlante del Mibac. E' stato anche inaugurato l'Open Design School Matera 2019 sotto gli archi della basilica di Santa Chiara dove in collaborazione con Ideattivamente si terranno tutti i giorni laboratori guidati per bambini.

Stasera, alle 22, lo spettacolo "Emozioni", viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, il primo dei grandi eventi sul sagrato della Basilica superiore di San Francesco.