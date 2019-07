Torna "Scheggino Donna" fino a domenica

(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 19 LUG - Torna a Scheggino dal 19 al 21 luglio "Scheggino Donna", la rassegna voluta dall'amministrazione comunale per ricordare un evento storico realmente avvenuto nel 1522. Era il 23 luglio di quell'anno, infatti, quando, mentre gli uomini erano in montagna intenti nei lavori dei boschi e nella mietitura, Scheggino - fedele al Regno Pontificio - fu assediata da una spedizione punitiva organizzata dai comuni limitrofi. La difesa fu sostenuta unicamente dalle donne, che si scagliarono contro gli aggressori con qualsiasi mezzo e lanciando oltre alle pietre anche le pentole, riuscendo così a respingere gli attacchi degli assedianti e salvando il paese. Anche quest'anno, dunque, quell'episodio verrà rivissuto con una rievocazione storica, in programma sabato 20 luglio. Ma in cartellone ci sono anche tantissime altre iniziative.

Si inizierà venerdì 19 luglio con l'inaugurazione della mostra fotografica (ore 18, presso la chiesa di San Nicola) "Le Donne di Scheggino sempre Protagoniste" ed a seguire il taglio del nastro della mostra collettiva che sarà ospitata allo Spazio arte Valcasana con: MaU Maura Coltorti "...colori, forme, emozioni...", Silvia Piconi "A Quantum experience #2", Stefania Rosichetti "the sound of body". Sabato 20 luglio, invece, alle ore 8, partirà la passeggiata attraverso la "greenway" del Nera e la ex ferrovia Spoleto - Norcia "Pink is good" a sostegno della Fondazione Veronesi. Tra le altre iniziative in programma, dalle 10 apertura delle esposizioni, della mostra mercato "La Quarta di Scheggino", al parco di Valcasana, e del mercato medievale con i mercanti del centro Italia in piazzetta del Borgo. Nel pomeriggio, alle ore 18, ci sarà la consegna della seconda edizione del "Premio Scheggino Donna".

L'appuntamento clou è previsto alle 22: "A spasso nella storia dell'antico Borgo di Scheggino", rievocazione storica e rappresentazione scenica per le vie del Borgo a cura del "Giardino di Matisse" e "Scheggino Attiva". Alle ore 23 invece spettacolo delle Fontane danzanti. Domenica 21 luglio, alle ore 10 "Torneo dei giochi popolari dei paesi della Valnerina", in piazza Carlo Urbani. Alle ore 17, gourmet experience: il gelato e il croissant al tartufo, a cura dello chef Fabio Ferretti, con degustazione gratuita.

Saranno 9 le donne distintesi per vari meriti che riceveranno sabato 20 luglio la seconda edizione del premio "Scheggino Donna": Beatrice Coletti, consigliere Rai; Carolina Botti, direttore centrale di Ales, società in house del ministero dei Beni culturali; Irma Conti, avvocato; Silvia Vaccarezza, giornalista; Cesara Buonamici, giornalista; Elena Petrini, sportiva e campionessa di Triathlon; Antonella Rizzato, imprenditrice; Alessandra Cappiello, stilista; Elisa Del Genio, giovanissima attrice della serie televisiva "L'Amica Geniale". La consegna del riconoscimento avverrà a partire dalle ore 18, nel giardino nelle adiacenze del museo del tartufo "Urbani".