Usl 1, commissario Lavazza si presenta

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Luca Lavazza, insieme al presidente della Giunta regionale Fabio Paparelli e all'assessore regionale alla Sanità Antonio Bartolini, si è recato a Castiglione del Lago per conoscere i sindaci del Trasimeno, le associazioni di volontariato, i responsabili di struttura e i coordinatori del presidio ospedaliero e del distretto sanitario.

La visita è iniziata con un incontro con i sindaci nel corso del quale è stato dibattuto in merito all'ospedale di Castiglione del Lago e alla situazione del distretto.

Incontrando poi gli operatori, il commissario Lavazza ha presentato gli obiettivi del mandato. "In particolare - ha spiegato - punterò sull'integrazione tra azienda ospedaliera di Perugia e gli ospedali della Usl Umbria 1 al fine di garantire la presa in carico delle persone malate assicurando la continuità della cura e dell'assistenza su tutte le strutture ospedaliere e territoriali".