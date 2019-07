Nasce Jip - Jazz Italian Platform

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Anche di rapporti tra "jazz e territorio" si è parlato oggi a Perugia durante Umbria Jazz e nel corso dell'annuncio ufficiale della nascita della rete di Festival e istituzioni musicali che va sotto il nome di Jip - Jazz Italian Platform.

Alla Libreria Feltrinelli, in occasione del festival in programma questi giorni nel capoluogo umbro, si è infatti presentata la nuova associazione che riunisce otto organizzazioni musicali di grande tradizione diffuse sul territorio nazionale. Oltre alla Fondazione Umbria Jazz ne fanno parte come soci fondatori anche Bologna Jazz, Jazz in Sardegna, Jazz Network (Ravenna), Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music (Roma), Veneto Jazz, Visioninmusica (Terni).

L'obiettivo comune, ha sottolineato il presidente di Jip, il giornalista Marco Molendini, "è quello di essere un interlocutore per festival, musicisti, agenzie, case discografiche e istituzioni per la produzione di nuove opere".