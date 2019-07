Bassetti consegna attestati corsi lavoro

In un clima molto familiare, al "Villaggio della Carità" di Perugia, sede della Caritas diocesana, nel pomeriggio del 16 luglio, si è svolto l'incontro per la consegna degli attestati dei corsi di formazione a cui hanno partecipato nei mesi scorsi venti aspiranti lavoratori nei settori meccanico e tessile, promossi nell'ambito del progetto "SoSteniamo il lavoro" (seconda edizione), che quest'anno ha visto 170 candidati di cui 40 selezionati. Si tratta dei percorsi di "tirocinio retribuito" per sei mesi presso aziende del territorio aderenti al progetto Caritas (lo scorso anno 16 tirocinanti hanno trovato lavoro presso le stesse aziende), di "imprenditoria e autoimpiego", di "addetto alle macchine utensili e tradizionali e a controllo numerico" e di "addetta al rammendo e rimaglio". "Iniziative come 'Sosteniamo il lavoro' - ha commentato il cardinale Bassetti - sono buone strade, perché formano ad una abilitazione che aiuta ad aprire le porte del lavoro".