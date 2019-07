In Aula rendiconto Assemblea Umbria

Il rendiconto dell'Assemblea legislativa è al centro della riunione di oggi dell'Organismo di Palazzo Cesaroni impegnato a esaminare alcuni atti contabili prima della fine anticipata della legislatura per le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini in seguito all'indagine sui presunti concorsi 'pilotati' da esponenti locali del Pd all'ospedale di Perugia.

La Giunta è in aula con l'attuale presidente Fabio Paparelli.

Sui banchi anche l'ex assessore alla Sanità Luca Barberini, indagato nell'inchiesta sui concorsi.

Il rendiconto è stato illustrato dal presidente della prima Commissione Andrea Smacchi.