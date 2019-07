FI contro "tagli" trasporto locale

Forza Italia Umbria schierata contro i "tagli indiscriminati" al trasporto pubblico locale. La posizione è stata espressa in un incontro promosso dal presidente del Gruppo regionale del partito Roberto Morroni, con i parlamentari Catia Polidori, Fiammetta Modena e Raffaele Nevi.

Presenti anche alcuni amministratori locali tra i quali i sindaci di Perugia Andrea Romizi, di Todi Antonino Ruggiano e di Norcia Nicola Alemanno, nonché Cristina Bertinelli, coordinatrice tecnica del Comitato per la stesura delle linee guida programmatiche Forza Italia regionale.

Al centro della discussione - spiega Morroni in una nota - le "forti criticità emerse a causa dei tagli alla mobilità da parte della Regione". L'incontro allargato "ha rappresentato - secondo l'esponente di FI - l'opportunità di una ricognizione delle problematiche generate dalle sconsiderate scelte politiche a danno dei cittadini compiute dall'attuale maggioranza governativa di centrosinistra".