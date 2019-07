Bassetti consegna attestati corsi lavoro

Verranno consegnati il 16 luglio, alle ore 16, nel "Villaggio della Carità" di Perugia gli attestati dei corsi di formazione a venti aspiranti lavoratori nei settori meccanico e tessile promossi nell'ambito del progetto "SoSteniamo il lavoro", che quest'anno ha visto 170 candidati, di cui 40 selezionati.

"SoSteniamo il lavoro" è un progetto incoraggiato dal cardinale Gualtiero Bassetti, invitato a consegnare questi attestati nel giorno del decimo anniversario della sua nomina ad arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve.

"Questa coincidenza - ha detto il presule - è molto significativa, soprattutto sapere che la Chiesa fa la sua parte nel dare speranza a persone alla ricerca di un lavoro dignitoso.

Siamo anche consapevoli, come Chiesa, di essere gocce d'acqua in una terra arida a livello occupazionale, ma il nostro è un segno di attenzione e vicinanza a quanti rischiano di essere sopraffatti dalla preoccupazione di non trovare lavoro".