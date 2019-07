Dopo le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, torna a riunirsi l'Assemblea legislativa. La presidente Donatella Porzi l'ha infatti convocata per martedì 16 luglio alle 10.30.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube e sul sito istituzionale Alumbria.it.

All'ordine del giorno il rendiconto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio finanziario 2018, relatore Andrea Smacchi, presidente della prima Commissione. Saranno inoltre discussi atti "solo esame" e alcune nomine. (ANSA).