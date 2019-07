Normalizzato traffico E45 a Collestrada

Si è normalizzata la situazione del traffico sulla E45, nella zona di Collestrada, dove in mattinata si era formata una lunga coda a causa di un tamponamento avvenuto dove si viaggia su due sole corsie per i lavori in corso sulla sede stradale. La situazione è comunque costantemente monitorata dalla polizia stradale.

Il tamponamento ha coinvolto quattro auto. Nessuno è comunque rimasto ferito.