Questore Perugia presenta nuovi 'gradi'

"Un segnale simbolico ma importante di un ulteriore step nel percorso di smilitarizzazione della polizia di Stato": così il questore di Perugia, Mario Finocchiaro, ha presentato i nuovi distintivi di qualifica ormai operativi.

"I simboli hanno la loro importanza" ha sottolineato il questore Finocchiaro in una conferenza stampa. "Una importante variazione - ha aggiunto - voluta fortemente dal capo della polizia e un segnale chiaro ed evidente che il Corpo è una forza di ordinamento speciale non militare".

Come ricordato nel corso dell'incontro, fu la legge 121 del 1981 a ridisegnarne lo status giuridico segnandone il distacco dal mondo militare.