Quattro nuovi bus per flotta Busitalia

Quattro nuovi autobus si aggiungono alla flotta umbra di Busitalia, società del Gruppo FS che si occupa del trasporto su gomma. In circolazione dal 15 luglio, saranno dedicati al servizio di trasporto pubblico urbano a Terni.

Per la prima volta in Umbria - sottolinea Busitalia - saranno utilizzati due Merceds Citaro ibridi, in grado di coniugare "elevati standard prestazionali, comfort e sicurezza con una maggiore sostenibilità ambientale". La livrea, caratterizzata dal colore verde e dalla scritta Hybrid, evidenzia le caratteristiche di sostenibilità ambientale e rimarca l'attenzione del Gruppo FS "per l'integrazione modale mantenendo l'identità visiva dei bus urbani di Busitalia e dei treni regionali di Trenitalia".