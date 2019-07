Anche assegno per droga, arrestato

Senza fissa dimora e in Italia con visto turistico, un venticinquenne albanese è stato arrestato a Santa Maria degli Angeli dai carabinieri di Valfabbrica che gli hanno sequestrato 20 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina.

La droga era nascosta in una confezione per gomme da masticare. I militari hanno recuperato anche 150 euro ritenuti frutto dello spaccio e un assegno accettato - è l'ipotesi investigativa - per il pagamento della droga.

Le indagini sono state avviate dopo che lo straniero più volte era stato notato con atteggiamenti sospetti e segnalato dai cittadini. E' stato così identificato e bloccato.