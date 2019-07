Sala cinema in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 11 LUG - L'ospedale di Terni può ora 'vantare' una delle poche sale cinematografiche ospedaliere presenti in Italia: è stata infatti inaugurata quella da otto posti dedicata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria.

Il progetto 'Cinema in pediatria' è stato reso possibile grazie alla maxi raccolta promossa dall'associazione I Pagliacci. Circa 32 mila gli euro, 23 mila dei quali utilizzati per allestire la stanza insonorizzata, di circa 24 metri quadrati, che funge anche da ludoteca. Le risorse restanti sono state utilizzate per acquistare attrezzature per la Terapia intensiva neonatale e la Radiologia, oltre che per finanziare un soggiorno al mare per i bambini del centro Baobab.