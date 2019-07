Marini torna a Norcia per monaci

E' stata una delle prime uscite pubbliche dopo essersi dimessa da presidente della Regione quella di Catiuscia Marini a Norcia per posa della prima pietra della nuova abbazia e per i festeggiamenti in onore del patrono d'Europa. "Sono qui - ha detto all'ANSA - per l'amicizia che mi lega alla comunità benedettina, maturata già prima del terremoto e rafforzata in tutte le vicende legate al sisma".

Marini ha sottolineato come "i rapporti umani siamo più significativi di quelli che si maturano nei ruoli istituzionali e pubblici". Evidenziando l'emozione procurata "dall'affetto" con cui è stata "accolta dai cittadini di Norcia". "Che è stato spontaneo - ha proseguito - da parte di chi ti ha visto all'opera nel momento di massima difficoltà per loro e per noi".

L'ex presidente ha anche parlato, sempre con l'ANSA, della costruzione della nuova abbazia. "Un evento raro - lo ha definito -, oltre che un grande momento per la vita civile e spirituale dell'Umbria".