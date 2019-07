In Regione delegazione San Francisco

"Il cinquantesimo anniversario del gemellaggio di Assisi con la città di San Francisco e la visita della delegazione che accogliamo a Palazzo Donini, costituiscono l'occasione per rinsaldare un rapporto ormai storico, ma anche per gettare nuove basi e creare opportunità non solo sul versante turistico, ma anche per favorire l'internazionalizzare della nostra regione sul versante economico": lo ha detto il presidente della Regione, Fabio Paparelli, ricevendo a Palazzo Donini, la delegazione della città americana in visita in Umbria.

All'incontro anche il supervisor di San Francisco, Catherine Stefani e al vicesindaco, Angela Alioto - figlia del sindaco di San Francisco che nel '69 ha siglato l'accordo di gemellaggio con Assisi -, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia.

"Siamo qui - ha detto Proietti - nel ricordo di quell'atto firmato 50 anni fa con grande lungimiranza e per suggellare questo rapporto dandogli un nuovo slancio".