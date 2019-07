Minimetrò prolunga orario per Uj

In occasione di Umbria Jazz (dal 12 al 21 luglio), l'orario di apertura del minimetrò sarà prolungato fino alle 1,45 quando partirà l'ultima corsa.

La società di gestione ha ricordato che è possibile parcheggiare gratuitamente a Pian di Massiano ed utilizzare il servizio di trasporto per raggiungere il centro storico.

La Minimetrò spa ha riferito inoltre che durante Umbria Jazz dalle ore 18 non sarà consentito il trasporto di biciclette all'interno delle stazioni e delle vetture del minimetrò.