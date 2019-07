Aveva 51,65 grammi di cocaina, arrestato

E' stato sorpreso con 51,65 grammi di cocaina un albanese arrestato in flagranza di reato a Passignano sul Trasimeno, da personale della squadra mobile della questura di Perugia, nel corso di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga.

L'uomo, già indagato in passato per reati analoghi, alla vista della polizia avrebbe tentato di disfarsi della droga, che teneva avvolta in un involucro.

Con la sostanza sequestrata - riferisce la questura - si potevano confezionare oltre 230 dosi.