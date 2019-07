Obesità,gruppi psicoeducazionali a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Nell'ambito del percorso del Centro multidisciplinare per l'obesità (Cmo) dell'Ospedale di Terni, il servizio di Psicologia ospedaliera diretto dal dottor David Lazzari ha avviato gruppi psicoeducazionali rivolti a tutti coloro che sono inseriti nel percorso finalizzato al trattamento chirurgico dell'obesità.

Per il primo gruppo di 16 persone che hanno appena concluso con successo il percorso, già da luglio potrà essere programmato l'intervento di chirurgia bariatrica.

Intanto, proprio in questi giorni, sta per essere deliberata l'istituzione di una nuova unità collocata al primo piano del corpo centrale dell'ospedale, negli spazi che stanno per essere liberati dalla Pediatria, che ospiterà in un'unica sede tutte le attività, in regime ambulatoriale e di ricovero, per la cura e il trattamento chirurgico della obesità.