Verso scioglimento Assemblea Pd Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 6 LUG - In merito al commissariamento del Partito Democratico dell'Umbria, fonti vicine alla segreteria nazionale fanno sapere che si stanno predisponendo gli atti per lo scioglimento dell'Assemblea regionale del partito.

Stamani intanto, conferenza stampa dei rappresentanti del documento dei 104 membri dell'assemblea regionale dell'Umbria.

"Alcune settimane fa - dicono - avemmo modo di sottolineare l'esigenza che il Partito Democratico dell'Umbria fosse messo nelle condizioni di riacquistare la sua piena agibilità politica e organizzativa dopo le inchieste della magistratura.

Oggi purtroppo, anche dopo le più recenti e negative elezioni amministrative, siamo costretti a constatare che nulla è cambiato mentre si riducono i tempi per mettere il Pd umbro nelle condizioni di far fronte nel modo più adeguato possibile alle imminenti sfide politiche ed elettorali che lo attendono.

Prima che sia troppo tardi quindi, riteniamo di dover dissociare le nostre responsabilità di dirigenti del Pd dell'Umbria".