Pugno tra papà dopo lite figli a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 6 LUG - A Norcia ancora un pugno in faccia rischia di finire in tragedia. Dopo che nell'agosto di un anno fa una lite tra giovani aveva causato la morte di Emanuele Tiberi, mercoledì pomeriggio in piazza San Benedetto è andato in scena un altro diverbio a suon di cazzotti. Questa volta tra due padri venuti alle mani dopo che i rispettivi figli avevano avuto uno screzio per via di un gavettone.

Lo scrive Umbria 24 e la notizia è stata confermata all'ANSA dai carabinieri.

A finire ricoverato all'ospedale di Terni in prognosi riservata (ma non in pericolo di vita) è un 50enne che sarebbe stato raggiunto dal pugno sferrato dall'altro genitore - un 30enne del luogo - e cadendo avrebbe battuto violentemente la fronte a terra. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Norcia che avrebbero acquisito anche le immagini delle telecamere installate in piazza San Benedetto dall'amministrazione comunale. Il 30enne risulta indagato a piede libero per lesioni aggravate.