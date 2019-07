Incendio in cooperativa ittica a Baschi

(ANSA) - PERUGIA, 6 LUG - Sono ingenti i danni riportati dalla sede di una cooperativa ittica interessata da un vasto incendio avvenuto nella tarda serata di ieri a Civitella del Lago, nel comune di Baschi. Nessuno è rimasto ferito.

Il rogo è divampato presso la cooperativa di pescatori Valle dell'Oro, in vocabolo Abbadia, in un locale in muratura di circa 100 metri quadri in cui si trovavano un paio di celle frigorifere.

I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, intervenuti sul posto intorno alle 23.30 con due mezzi, sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero ad altri locali adiacenti, contenenti altri frigoriferi, e ai furgoni della ditta.

L'intervento è durato fino a tarda notte. Sono ora in corso indagini dei pompieri per risalire alle cause dell'incendio.