Al via scioglimento Assemblea Pd Umbria

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - A quanto si apprende da fonti vicine alla segreteria nazionale Pd, sarebbe stata inviata sabato mattina la lettera per lo scioglimento dell'assemblea del partito dell'Umbria e per la revoca degli organismi dirigenti per "celebrare in un tempo congruo il congresso regionale mettendo il Pd umbro nelle condizioni di rivolgersi alla società regionale con il necessario grado di discontinuità".