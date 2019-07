Ragazza e poliziotti feriti in incidente

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - Una ragazzina e due poliziotti sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo Perugia-A1, nei pressi di Ellera, in località Taverne, direzione lago.

Secondo fonti sanitarie, la ragazzina, italiana, di 15 anni, avrebbe riportato alcune fratture ed è stata ricoverata in codice rosso. I due poliziotti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

In base alle prime informazioni, un tir ha tamponato un'auto della polizia, che stava soccorrendo un camper, rimasto in panne. La ragazzina era a bordo del camper, insieme ai due genitori. Uno di loro avrebbe riportato lievi lesioni.

La strada, nel tratto interessato, è stata temporaneamente chiusa al traffico. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì.

In un altro incidente stradale, avvenuto sempre venerdì, alle 8 di mattina, nei pressi di Taverne di Corciano, una giovane donna di 22 anni è rimasta gravemente ferita.

Il veicolo condotto dalla donna si è scontrato con un altro mezzo, i cui occupanti sono praticamente usciti illesi. La giovane trasportata in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso, è stata trasferita nella tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dopo essere stata messa in sicurezza dai sanitari del pronto soccorso e dai rianimatori per un grave trauma toracico. La prognosi è riservata, stando a quanto riferisce una nota dell'ospedale.

La quindicenne - secondo quanto riferito successivamente dall'ufficio stampa dell'ospedale - è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico nella sala Rossa del pronto soccorso, dal direttore della struttura, dott. Paolo Groff, e dal medico in servizio, dott. Massimo Siciliani.

I genitori della ragazza sono stati entrambi medicati e subito dimessi. La famiglia - secondo quanto si è appreso - è originaria di Macerata.

Medicato al pronto soccorso anche uno dei due poliziotti. L'altro - anche lui probabilmente sarà dimesso nella tarda serata - ha riportato la frattura di una vertebra