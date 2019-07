Sisma,progetti Confindustria e sindacati

(ANSA) - PERUGIA, 4 LUG - Sono 104 i progetti finanziati nell'intera area del cratere sismico del Centro Italia grazie alle donazioni di Confindustria nazionale e delle segreterie sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

Sono stati messi insieme circa 8 milioni di euro - gestiti in collaborazione con il "Comitato sisma Centro Italia" - che sono serviti per acquistare macchinari e "dare una speranza di ripresa alle gente di questi luoghi", ha detto all'ANSA Pierangelo Albini, direttore dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, che stamani assieme a Gianna Fracassi, segretaria confederale della Cgil, è salito a Castelluccio di Norcia per partecipare proprio alla presentazione dei macchinari e mezzi agricoli donati alla "Cooperativa della lenticchia di Norcia" e ad altre due aziende, "Le terre di Quarantottti" e l' "Antica norcineria Ansuini".