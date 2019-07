Fino a venerdì fase forte disagio caldo

(ANSA) - PERUGIA, 3 LUG - Il Centro di competenza nazionale del ministero della Salute ha esteso anche alla giornata di venerdì 5 luglio l'attivazione della fase di livello 3 per forte disagio a causa del caldo, a Perugia, dopo il bollettino di martedì 2 luglio che dichiarava attiva la fase 3 nel capoluogo umbro per le giornate di oggi (mercoledì 3 luglio) e giovedì 4.

Le temperature massime percepite saranno, infatti, rispettivamente di 36 gradi per la giornata di oggi, 35 per quella di giovedì e 34 per venerdì, con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

In caso di necessità, per richieste di aiuto o informazioni potranno essere contattati i numeri, 075 577 4410 o 577 4465 in orario di ufficio; negli altri orari, fino alle ore 18, sarà operativo il numero di telefono della centrale operativa dei Vigili Urbani 075 5723232.