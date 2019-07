(ANSA) - PERUGIA, 2 LUG - Diana Krall torna a Umbria Jazz (il 13 luglio all'Arena santa Giuliana) a distanza di tre anni, e questa volta con la sua band ci sono due ospiti davvero molto speciali: Joe Lovano, uno dei più grandi sassofonisti del jazz contemporaneo, e Marc Ribot, geniale chitarrista e creatore di progetti non convenzionali, tra le sue frequenti collaborazioni, John Zorn e Tom Waits. Completano la line up Robert Hurst al basso e Karriem Riggins alla batteria.

La pianista-cantante canadese, oggi una delle più famose e amate star del jazz, è stata a Perugia nell'edizione 2016, pochi mesi dopo la pubblicazione di "Wallflower". Dopo quel disco, in un certo senso atipico per la scelta del materiale, la Krall è tornata al grande songbook americano prediletto da chiunque suoni (o canti) jazz. L'ultimo album, Love is here to stay, è una serie di duetti con Tony Bennett, icona dei crooner.