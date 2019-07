Trovato con oltre due chili di droga

(ANSA) - TERNI, 1 LUG - Aveva con sé oltre due chili di droga, tra hascisc, marijuana e cocaina, un 22enne arrestato dalla guardia di finanza di Terni nell'ambito di un'operazione di contrasto all'uso di stupefacenti. Da giorni i militari tenevano sotto osservazione il comportamento di diverse persone che si aggiravano, senza un motivo specifico, in una zona semicentrale della città. Tra questi, è stato riconosciuto un giovane italiano - già denunciato dalla finanza per spaccio nel settembre dello scorso anno - che alla vista dei finanzieri si è dileguato liberandosi di un pacchetto.

Immediatamente bloccato, è stato accompagnato nella sua abitazione per una perquisizione domiciliare, dopo che all'interno dell'involucro abbandonato sono stati trovati circa 50 grammi di hascisc. Nell'armadio della camera sono stati scoperti 18 panetti della stessa sostanza, per un peso complessivo di 1,8 chilogrammi, quattro involucri contenenti complessivamente circa 230 grammi di marijuana, una dose di cocaina e un bilancino di precisione.