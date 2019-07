Ragazza di 20 anni violentata a Terni

(ANSA) - TERNI, 1 LUG - Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Terni per identificare l'uomo che nella notte tra sabato e domenica avrebbe violentato una 20enne del posto nel parcheggio del parco Chico Mendes, in zona Maratta. La notizia è riportata oggi dall'edizione cartacea del Messaggero ed è stata confermata all'ANSA dagli investigatori. La giovane - secondo quanto raccontato ai militari - avrebbe conosciuto il suo violentatore durante una festa organizzata presso il parco e alla quale stava partecipando in compagnia di alcuni amici.

L'uomo l'avrebbe convinta a seguirlo fuori dal locale per poi aggredirla, intorno alle 4 di mattina, una volta che lei ha rifiutato le sue avance. L'uomo è poi fuggito e la giovane si è recata all'ospedale Santa Maria, dove la violenza sarebbe stata confermata dai riscontri dei sanitari. La 20enne avrebbe fornito ai militari un'accurata descrizione del violentatore.