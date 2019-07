"Re Take Parco Sant'Angelo" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Non solo una festa con tante persone ma un'azione collettiva che ha iniziato a rigenerare e riqualificare un'importante zona della città. "Re Take Parco Sant'Angelo", andata in scena sabato 29 giugno, a Perugia è un'ulteriore tappa di un percorso iniziato nel dicembre 2018 con il progetto "T.Urb.Azioni - Azioni Urbane con il turbo" promosso dall'associazione di promozione sociale Ya Basta! Perugia e finanziato dalla Regione tramite avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale con fondi anche del ministero dello Sviluppo economico.

Con l'evento "Re Take Parco Sant'Angelo" è stata lanciata la campagna di civic crowdfunding per reperire le risorse necessarie alla realizzazione del progetto di rigenerazione del parco e di corso Garibaldi: individuate cinque aree di intervento per il parco del futuro.

Per aderire alla raccolta fondi www.produzionidalbasso.com/project/re-take-parco-sant-angelo/