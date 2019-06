Ricci "dà conto" suo lavoro in Regione

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - "Dare conto del lavoro svolto è un dovere verso i cittadini": ha aperto così la conferenza stampa di stamani a Palazzo Cesaroni il consigliere regionale Claudio Ricci (gruppo misto-RP-Ic), che ha tracciato un bilancio della sua attività.

"Sono stati 500 gli atti presentati - ha detto, fra l'altro - che includono progetti per l'Umbria. Ho garantito il 100 per cento di presenze in Consiglio regionale e nella Commissione cui ero assegnato, la Seconda. Sino a quando è stato costituto il gruppo regionale 'Ricci Presidente' ho ottenuto un risparmio di 27mila euro restituiti alla Regione e quindi ai cittadini". Le proposte politiche sono sintetizzate in cinque punti: amministrare bene, con meno sprechi; sviluppare lavoro; spostarsi veloce, con strade migliori, alta velocità ferroviaria, raddoppio dei passeggeri in aeroporto con una stazione dedicata; innovazione-ambiente; curare-umanizzando.

Ricci ha concluso ricordando che si ricandiderà alla presidenza della Regione, sostenuto da tre liste civiche.