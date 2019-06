A Terni master in internazionalizzazione

(ANSA) - TERNI, 28 GIU - Si è concluso a Terni il mini master in internazionalizzazione, un percorso formativo di 28 ore, organizzato dalla Camera di commercio, riservato alle imprese potenziali esportatrici o esportatrici occasionali che vogliono rafforzare la loro presenza sui mercati esteri. Durante i cinque incontri formativi sulle principali tematiche dell'internazionalizzazione d'impresa, organizzati in collaborazione con Promos Italia, le 15 imprese partecipanti hanno avuto modo di approfondire gli argomenti chiave per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri.

Il percorso è stato una delle iniziative che l'ente ha realizzato per lo sviluppo del territorio partendo dalla formazione degli imprenditori e dando poi loro un sostegno economico attraverso dei voucher che andranno a finanziare sia la classica partecipazione a fiere internazionali, sia le spese relative al rilascio di certificazioni e la protezione dei marchi comunitari ed internazionali.