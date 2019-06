Rischia soffocare per chewinggum

Ha rischiato di soffocare per avere accidentalmente ingoiato alcuni frammenti di gomma americana mentre stava svolgendo attività fisica nei pressi del percorso verde di Perugia un ragazzo che è stato salvato dal rapido intervento di alcune persone presenti, istruite al telefono dagli operatori del 118, e quindi dagli operatori di un'ambulanza. E' ora ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale in condizioni stabili.

Il ragazzo si trovava nei pressi degli impianti sportivi di Pian di Massiano ed era impegnato in una seduta di allenamento.

All'improvviso - riferisce l'ospedale - ha accusato difficoltà respiratorie sempre più gravi. E' stato soccorso dai presenti ai quali i sanitari della centrale del 118 hanno impartito opportune indicazioni salva vita in attesa dell'ambulanza.

A determinare il soffocamento, stando ai riscontri fatti sia dai soccorritori che dai sanitari, sarebbero stati - spiega ancora il Santa Maria della Misericordia - alcuni frammenti di chewinggum.