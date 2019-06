About the lake di Mongiardi al Trasimeno

Ha il titolo "About the lake" - ed è dedicata al lago Trasimeno - la mostra di pittura di Gaetano Mongiardi che verrà inaugurata il 6 luglio al Museo della pesca e del Trasimeno di San Feliciano di Magione.

Dodici tele compongono una sorta di percorso artistico che si apre con un figurativo essenziale, rigoroso, sobrio degli elementi fondamentali della vista sul lago - l'acqua, il cielo, le nuvole, i canneti - mossi da linee e da colori, fino a diventare, nelle ultime opere della mostra, una ricomposizione immaginata e desiderata di quegli elementi, diventati infine luci e segni. Nel tragitto, da una tela all'altra, il visitatore sarà accompagnato da una colonna sonora formata dallo sciabordio delle acque del lago registrato dall'artista sulla riva di Torricella.

Per Mongiardi la vista sul lago è il risultato di un "corpo a corpo" che coinvolge l'ambiente - la luce del cielo, il movimento dell'acqua e delle nuvole, il profilo delle colline, il respiro del vento - e la vita interiore.