Rafting contro il bullismo a Terni

"Contro il bullismo, remiamo tutti dalla stessa parte": questo il messaggio lanciato da Vincenzo Cantatore, ex campione del mondo di pugilato e ambasciatore The sport spirit, dal Centro rafting le Marmore di Terni, dove questa mattina si è cimentato in una discesa in gommone.

Un'occasione per dimostrare come anche il rafting possa diventare uno strumento per dire "no" al bullismo.

"Il rafting è uno sport molto piacevole e divertente, in cui si ha bisogno l'uno dell'altro per poter concludere nel migliore dei modi la discesa" ha detto Cantatore.

"E' lo sport ideale - ha continuato - per poter avvicinare i ragazzi all'integrazione, bello, sano e pulito. Inoltre farlo qui, a pieno contatto con la natura e alle porte di Roma, è ancora più piacevole". "Abbiamo deciso insieme a Vincenzo di legare il rafting al progetto che va contro il bullismo in quanto in questo sport non esistono deboli e forti ma siamo tutti uguali, siamo tutti nella stessa squadra pronti a remare insieme", hanno spiegato gli organizzatori.