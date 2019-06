Porzi, coinvolgere più cittadini Ue

Rafforzare la collaborazione fra organismi che rappresentano le regioni europee, costruendo un canale sempre più diretto per far partecipare i cittadini al processo decisionale delle istituzioni europee. Questo lo scopo dell'incontro avvenuto oggi a Bruxelles fra Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa Umbra e della Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (Calre), e Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comitato europeo delle Regioni. "Si partecipa sempre con molto piacere a incontri programmatici tra persone e istituzioni che condividono prospettive di crescita e sviluppo nell'interesse dei cittadini", ha commentato Porzi. "Un maggior coinvolgimento nel processo legislativo europeo e nei meccanismi politici dell'Unione non può prescindere dalle istituzioni regionali ed è importante che queste collaborino per spianare il percorso partecipativo", ha aggiunto.