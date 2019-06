Campagna sensibilizzazione su Epatite C

Scuola umbra di Medicina generale e Federfarma Umbria insieme per la "Campagna per l'eradicazione dell'epatite Hcv correlata". Circa 150 farmacie regionali saranno a disposizione dei cittadini con depliant informativi e locandine. Gli utenti che lo vorranno potranno compilare un questionario che poi sarà consegnato al medico, il quale potrà consigliarli sull'eventuale percorso di cura.

L'infezione da epatite Hcv - spiega una nota dei promotori della campagna - per molto tempo decorre in maniera sintomatica, il problema quindi è che spesso molti pazienti sono infetti senza sapere di esserlo.

In Umbria da gennaio 2015 a ottobre 2018 sono stati trattati 1.935 casi di pazienti colpiti dal virus Hcv; secondo la stima del sistema sanitario regionale le persone con epatite C sono circa 3.500 quindi ne restano molte ancora da trattare.