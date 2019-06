Accordo Fondazione Caripg e Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e Università per Stranieri ancora insieme per la ricerca. Questo lo spirito di fondo dell'accordo 2019 siglato a palazzo Graziani dal presidente della Fondazione Giampiero Bianconi e dalla rettrice dell'Ateneo Giuliana Grego Bolli.

Un accordo che conferma il sostegno dato negli anni alla Stranieri dalla Fondazione nell'ambito del Documento programmatico triennale 2017-2019. "Contribuire a valorizzare il potenziale dei giovani che hanno idee dal forte contenuto innovativo - ha detto Bianconi - e ad accrescere il livello qualitativo della didattica, è fondamentale non solo per facilitare il dialogo tra il mondo Accademico e quello produttivo e, dunque, anche le positive ricadute occupazionali che si possono avere nel territorio, ma anche per alimentare la competitività richiesta dal velocissimo processo di internazionalizzazione".