Gdf, le celebrazioni a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Si è svolta questa mattina a Perugia, alla presenza di numerose autorità civili, militari ed ecclesiastiche regionali, la celebrazione per il 245/o annuale della fondazione della guardia di finanza. "Una istituzione 'vecchia' - ha detto il comandante regionale Umbria, generale di brigata Benedetto Lipari - ma questa sua anzianità non la dimostra affatto perché è in realtà giovane, attenta al mutare dei tempi, sempre al passo con la società civile e soprattutto che si adatta per affrontare le sfide che la vita quotidiana ci presenta".

"La bellissima regione Umbria - ha proseguito il comandante parlando con i giornalisti a margine della celebrazione - è un territorio ricco che merita attenzione e che soprattutto esprime delle bellissime potenzialità. La guardia di finanza è a fianco delle persone oneste, della legalità, dei cittadini, nel momento in cui c'è bisogno di noi ma soprattutto per supportarli nell'affrontare eventuali concorrenze sleali che la vita quotidiana potrebbe presentare".