Corso su sblocca cantieri a Villa umbra

Le ultime disposizioni urgenti adottate dal Legislatore per favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese sono state al centro del corso "Sblocca Cantieri, Decreto Crescita e Codice dei contratti: le misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" organizzato oggi dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Al centro della giornata formativa l'analisi delle modifiche al Codice dei contratti introdotte dallo "Sblocca cantieri" e dal "Decreto crescita", con particolare attenzione ai cambiamenti inerenti le fasi di progettazione, verifica delle offerte e aggiudicazione degli appalti, il processo amministrativo il ruolo di Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, e gli interventi prioritari post-sisma. Temi approfonditi da Francesca Petullà, avvocato ed esperta in materia di appalti pubblici.