Vinti 2 mln di euro con Gratta e vinci

Vinti due milioni di euro a Todi con il gratta e vinci "Il miliardario mega". Il tagliando è stato acquistato presso il bar Mokambo.

"Non abbiamo idea di chi possa aver vinto ed è la prima volta che qualcuno si aggiudica un premio così importante nel nostro punto di vendita" ha dichiarato Lucio Tabacchini, titolare insieme al padre Massimo del locale, attraverso una nota di Lottomatica.

Dall'inizio dell'anno in Umbria il "Gratta e vinci" ha distribuito complessivamente vincite per oltre 71 milioni di euro.