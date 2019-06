Guasto all''Uta' in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 24 GIU - "Improvviso e importante" guasto, questa mattina, nella struttura di Oncoematologia dell'ospedale di Terni, per l'unità trattamento aria (Uta), che interessa prevalentemente l'area dedicata alle terapie. A riferire del disservizio è la stessa azienda ospedaliera. In una nota questa spiega che la ditta che si occupa della manutenzione, prontamente avvisata, si è impegnata a risolvere il guasto nel minor tempo possibile. Nel frattempo, per ridurre i disagi dei pazienti, è stata subito predisposta l'installazione di condizionatori portatili nelle stanze interessate dal guasto.

Non risultano al momento altre anomalie relative al sistema di condizionamento nelle altre aree ospedaliere.