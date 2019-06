Abbagnato e le Stelle italiane a Spoleto

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Maratona di danza e balletto con gli artisti italiani che hanno conquistato le scene internazionali e i più importanti teatri del mondo: dall'Opéra de Paris al New York City Ballet, all'English National Ballet di Londra e altre importanti compagnie. Una serata unica il 30 giugno nell'ambito del Festival dei due mondi a Spoleto, con brani dei più grandi coreografi, ma anche creazioni in prima nazionale firmate da giovani talenti italiani. Ospite d'eccezione di Stelle italiane nel mondo è Eleonora Abbagnato: protagonista di una delle più avvincenti storie di successo come artista italiana all'estero, prima danzatrice italiana ad essere nominata étoile del Ballet de l'Opéra de Paris e, contemporaneamente, direttore del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.