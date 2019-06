Paparelli visita l'ospedale di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - "L'azienda ospedaliera di Terni si conferma come un'eccellenza nel panorama sanitario regionale che contribuisce a fare dell'Umbria una Regione bencmarker con servizi sanitari valutati tra i migliori non solo a livello regionale, ma nazionale": lo ha affermato il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, che si è recato in visita all'ospedale di Terni accompagnato dal commissario straordinario, Maurizio Dal Maso.

Paparelli ha visitato alcuni dei reparti del Santa Maria e si è accertato delle condizioni dell'operaio di Avigliano Umbro che nei giorni scorsi è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro.

"Spesso si parla dell'ospedale di Terni - ha osservato - per critiche basate su dettagli trascurando invece il dato certo che questa è un'azienda con grandi performance in campo sanitario, a partire dall'innovazione e dalla ricerca, e alla quale si rivolgono oltre un 20 per cento di pazienti di fuori regione".