Grave operaio caduto in stabilimento

Un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento di una fornace a Dunarobba (Avigliano Umbro). L'uomo è stato trasferito da un'ambulanza all'ospedale Terni e ricoverato con riserva di prognosi.

In base alla prima ricostruzione dell'infortunio, il quarantaduenne sarebbe caduto dall'alto per diversi metri.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Amelia.