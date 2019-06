Avvio regolare maturità in Umbria

Avviati regolarmente in Umbria gli esami di maturità. Come tradizione ad aprire le prove è stata quella d'Italiano. L'Ufficio scolastico regionale non segnala anomalie nelle operazioni.

In Umbria sono stati ammessi all'esame oltre il 97 per cento degli studenti iscritti.

A livello nazionale - secondo prime indicazioni arrivate alla community ScuolaZoo - la maggioranza degli studenti starebbe scegliendo le tracce di attualità in particolare, quella tratta dal discorso del prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo e quella, su sport e storia, che parte dall'articolo del giornalista Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali. (ANSA).