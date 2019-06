Ispezioni aeree delle linee elettriche

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, per quanto riguarda le ispezioni in elicottero delle linee elettriche aeree dell'Umbria, iniziate il 4 giugno, sono già stati sorvolati e controllati oltre 2.000 km di rete elettrica tra i territori di Gubbio, Bettona, Assisi, Foligno e Perugia. Sono in corso le attività per ulteriori 1.300 km tra le altre aree provinciali di Perugia e alcune zone del territorio provinciale di Terni.

Complessivamente, entro fine giugno/inizio luglio E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di circa 3.300 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra, nel contesto di una rete elettrica che in Umbria alimenta 4.048 cabine elettriche di trasformazione, 2.301 posti di trasformazione a palo che forniscono energia a quasi 148mila clienti.