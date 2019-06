Imprese storiche, riaperte le iscrizioni

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Sono state riaperte le iscrizioni al Registro delle imprese storiche italiane, per il 2019. La domanda deve essere inviata entro il 20 luglio.

Attesa da tempo, la riapertura delle iscrizioni al Registro delle imprese italiane, offre alle imprese del territorio - spiega la Camera di commercio di Perugia - la possibilità di certificare la propria storicità. Un valore, oggi, ricercato da quelle imprese che con la loro presenza sul territorio, magari con grande fatica ma con capacità, hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, appartenenza alla comunità, e dunque, da riconoscere e custodire. Promosso da Unioncamere, diffuso attraverso le Camera di commercio, il progetto si inquadra nell'ambito delle attività di promozione e conoscenza delle realtà imprenditoriali. Rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica ed operanti in qualsiasi settore, con esercizio ininterrotto nello stesso settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni, con requisito maturato al 31 dicembre 2018.