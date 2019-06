Castelluccio riavrà la sua webcam

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GIU - Castelluccio di Norcia riavrà la sua webcam. Grazie al successo della campagna di crowfunding promossa da "Scenari Digitali" sulla piattaforma Eppela e a un progetto avviato dalla Cna dell'Umbria, Agnese, Leonardo, Massimiliano e Luciano - i quattro soci della start up - si sono messi al lavoro, affinché quello che per mesi era stato un sogno potesse trasformarsi in realtà. La riattivazione dell'occhio elettronico è in programma domenica 23 giugno.

L'appuntamento è alle 11.30 nella piccola struttura di via Monte Veletta che ospita la storica webcam. Sarà lì che i sostenitori e tutti coloro che hanno contribuito con le loro donazioni al progetto si ritroveranno per partecipare alla sua accensione.

All'evento saranno presenti, oltre ai membri dello staff di "Scenari Digitali", anche la Cna Umbria, una delegazione regionale del Club Alpino Italiano e l'associazione "Per la vita di Castelluccio Onlus".