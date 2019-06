Squarta, vigilanti in ospedali Umbria

"Prevedere vigilantes sanitari negli ospedali dell'Umbria": è quanto chiede il portavoce del centrodestra in Assemblea legislativa, Marco Squarta (FdI) dopo l'aggressione di un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia.

L'esponente di Fratelli d'Italia definisce "intollerabili e inaccettabili le violenze verbali che nei casi più gravi sfociano in vere e proprie aggressioni al pronto soccorso nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e volontari delle ambulanze". "Negli ultimi anni - ricorda - il fenomeno ha fatto registrare un trend in salita a livello nazionale e tutto ciò è preoccupante, considerando che quelle figure professionali lavorano giorno e notte per intervenire con urgenza in caso di incidenti, infortuni o malori improvvisi. Nei casi più critici sono anche impegnati a salvare vite umane e perciò la loro attenzione non dovrebbe mai essere distratta dalle intemperanze dei pazienti più aggressivi".